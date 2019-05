OM : Payet vendu au mercato, Di Meco tue le suspense

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison très laborieuse, Dimitri Payet n’a clairement pas répondu aux attentes du côté de l’Olympique de Marseille.

Et au vu de son salaire colossal, les dirigeants phocéens vont forcément se poser des questions à son sujet au mercato. Faut-il garder l’international français, ou pas ? Pour Eric Di Meco, il serait évidemment préférable de vendre l’ancien meneur de jeu de West Ham. Mais qui va bien venir le chercher, et assumer son salaire qui avoisine les 500.000 euros par mois ? Personne, selon le consultant de RMC Sport…

« Virer le coach va coûter très cher. Faire partir des joueurs qui sont à 500 000 ou 600 000 euros par mois, ça va être impossible, ils ne partiront jamais... Payet ne partira pas. Les mecs pensent que Dimitri Payet va partir, mais il est au paradis sur terre à Marseille. Il y a des imbéciles qui pensent qu'il va aller en Chine, sans déconner, et pour faire gagner des sous au club en plus... Il faut faire partir les mecs qui sont là mais un Strootman, il ne partira jamais non plus. A la limite, il faudrait que tu gardes Gustavo pour encadrer les jeunes » a confié Eric Di Meco, qui souhaite bien du courage à Jacques-Henri Eyraud et à Andoni Zubizarreta pour dégraisser avec de tels salaires au sein de l’effectif.