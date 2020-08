OM : Payet transféré au Galatasaray, sueurs froides à Marseille

Dans : OM.

La soirée de dimanche a été compliquée pour les supporters de Marseille. Outre les cas de Covid19, le départ de Dimitri Payet a été évoqué.

Les réseaux sociaux se sont enflammés dimanche soir peu avant 23h lorsque, sur son compte Twitter officiel et authentifié, Aurélien Chedjou a mis en ligne une conversation qu’il venait, à priori, d’avoir avec Dimitri Payet. A la demande « Viens à Galatasaray » du défenseur international camerounais, la réponse du joueur de l’Olympique de Marseille était « Oui oui. Nous sommes déjà en discussions avec Gala mon frère, j'y serai bientôt. » Forcément, cela a mis le feu au poudre, et suscité une énorme émotion dans la mesure où Dimtri Payet a prolongé il y a quelques semaines à l'OM pour une longue durée en acceptant une baisse de salaire.

Le flou a régné avant que finalement Aurélien Chedjou intervienne via son compte Instagram, le défenseur central de 35 ans du Galatasaray affirmant que son compte Twitter avait été piraté et qu’il ne pouvait pas reprendre la main dessus et annuler ce soi-disant échange avec Dimitri Payet. Ce lundi matin, ce message est toujours affiché aux 346.000 followers de l’ancien joueur du LOSC, Aurélien Chedjou avouant que celui qui lui avait volé son compte était plutôt doué : « Je dois donner du crédit à ce gars, il est fort. Ce n’est toujours pas moi les amis. » En attendant, que les supporters de l'Olympique de Marseille se rassurent, Dimitri Payet n'est pas sur le départ.