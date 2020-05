OM : Payet refuse une baisse de salaire, 500.000 euros par mois c'est dur

Dans : OM.

Dimitri Payet n'a pas accepté la proposition du président de l'OM pour une baisse des salaires pour le reste de son contrat. Et son explication fait doucement sourire, ou pas.

Avec Kevin Strootman, Dimitri Payet est le joueur le mieux payé de l’Olympique de Marseille, l’international tricolore touchant près de 500.000 euros par mois. Mais lorsque Jacques-Henri Eyraud a demandé à ses joueurs de faire un effort salarial afin d’aider le club phocéen en cette période très compliquée, et il a même envisagé une baisse sur le long terme. Le patron de l’OM a cependant vite compris que cela n’allait pas se faire aussi facilement qu’il le pensait. Et finalement, JHE a constaté comme ses homologues de Lyon, Paris et ailleurs qu’il ne pouvait rien imposer à son effectif. S’exprimant dans le Journal de l’Ile de Réunion, Dimitri Payet a évoqué ces négociations avec le président de l’Olympique de Marseille.

Et il a expliqué pourquoi il était hors de question pour lui d’accepter de baisser son salaire jusqu’à la fin de son contrat. « Tout le monde s'est exprimé sur le sujet. Ma position était claire et nette. Le joueur que je suis est aussi père de famille. Comme toute personne, j'ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir. Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement », a expliqué, dans le quotidien réunionnais, Dimitri Payet. Reste qu'on espère pour le joueur que ses comptes sont moins dans le rouge que ceux de l'Olympique de Marseille, car il se pourrait bien que son histoire phocéenne se termine plus rapidement qu'il ne le pense tant l'OM va devoir tailler dans le vif.