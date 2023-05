OM : Payet fait pleurer un club aux portes de l’enfer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A cinq journées de la fin, West Ham n’est pas encore maintenu en Premier League. L’équipe s’est cruellement affaiblie ces dernières années, et le départ de Dimitri Payet n’a rien arrangé à tel point que le n°10 de l’OM fait parler de lui en Angleterre cette semaine.

Six ans après son départ de West Ham pour l’Olympique de Marseille en échange de 30 millions d’euros, Dimitri Payet fait toujours parler chez les Hammers. A l’époque, le Réunionnais avait provoqué la furie des supporters londoniens, dont plusieurs centaines s’étaient pris en vidéo en train de brûler le maillot de Dimitri Payet. Le choix du Français de revenir à l’OM un an et demi seulement après son départ de Marseille a été vécu comme une véritable trahison à West Ham, où sa formidable saison 2015-2016 lui a permis de tutoyer des légendes du football mondial dans le top 20 du Ballon d’Or.

Depuis le départ de Dimitri Payet, West Ham fait le yoyo et cette saison est clairement éprouvante pour le club londonien. Et pour preuve, les Hammers ne sont toujours pas maintenus en Premier League puisqu’ils occupent à ce jour la 15e place du classement avec seulement quatre points d’avance sur Nottingham Forest, premier relégable. L’occasion pour le site Football Fancast en Angleterre de pleurer le départ d’un Dimitri Payet qui, avec la forme qu’il avait à l’époque, assurerait sans doute le maintien de West Ham en quelques coups de génie.

Dimitri Payet laisse d'énormes regrets à West Ham

« Les défaites contre Liverpool et Crystal Palace ont dangereusement fait glisser West Ham proche de la zone rouge (…) Les Hammers réclament une certaine qualité offensive pour sortir de la crise et un certain Dimitri Payet serait le joueur parfait pour faire la différence et aider l’équipe de David Moyes à se maintenir » peut-on lire. « L’attaquant de l’OM avait signé à West Ham en 2015 pour seulement 10 millions de livres et est sans doute le joueur le plus talentueux depuis le début des années 2000 à avoir porté le maillot de West Ham avec 21 buts en 30 matchs de championnat et le titre de joueur de l’année de Premier League en 2016 » se souvient le média britannique. Remplaçant à l’OM cette saison, Dimitri Payet fait donc encore parler de lui en Premier League, six ans après. Ce qui ne manquera pas de flatter l’égo du n°10 de l’Olympique de Marseille.