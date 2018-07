OM : Payet à West Ham, ça chauffe sérieusement

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Un transfert impensable de plus pour Dimitri Payet ?

Parti de Marseille pour briller à West Ham en 2015 (pour 15 ME), le meneur de jeu était devenu une idole à Londres, avant de repartir vers le club provençal au prix d’un bras de fer spectaculaire et ravageur. Racheté très cher par l’OM (29 ME), l’international français s’est depuis installé comme l’un des principaux atouts offensifs du club olympien. Mais, seulement 18 mois après son retour en Provence, Dimitri Payet pourrait repartir à West Ham. Le média Goal explique comment ce nouveau transfert est possible, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, ce sont bien les agents du Réunionnais qui sont revenus à la charge auprès des Hammers, afin d’expliquer que leur joueur était partant pour un retour. Ensuite, Manuel Pellegrini ne cache pas qu’il souhaite un milieu offensif capable de mener le jeu, et le nouveau manager possède une belle enveloppe pour concrétiser ses vœux, à l’image de la probable signature de Jack Wilshere en provenance d’Arsenal. Enfin, et c’est nouveau, l’OM ne serait pas opposé au départ l’ancien stéphanois, qui possède un énorme contrat, avec le salaire qui va avec, et pourrait rapporter une belle somme qui permettrait de renforcer l’équipe cet été. Des conditions qui semblent donc réunies, même si cela représenterait un énorme coup de théâtre pour le capitaine de l’OM, qui s’est sacrifié pour son club en finale de l’Europa League, jouant blessé et manquant ensuite en conséquence le Mondial 2018.