OM : Pau Lopez mis à la porte, il ne se dégonfle pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, L’Equipe dévoilait que l’OM pensait à Alban Lafont et menait une réflexion sur le poste de gardien de but dans l’optique de la saison prochaine malgré l’excellente saison réalisée par Pau Lopez.

En concurrence avec Steve Mandanda la saison dernière, Pau Lopez n’avait pas convaincu tous les observateurs malgré le choix de Jorge Sampaoli d’en faire un titulaire. Cette saison, le gardien espagnol a été débarrassé du gardien historique de l’OM et s’est imposé comme un leader à part entière du groupe d’Igor Tudor. Taulier du vestiaire, Pau Lopez est également l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille sur le terrain depuis le début de la saison.

C’est donc avec surprise que les supporters olympiens ont découvert la semaine dernière dans L’Equipe que Pablo Longoria menait une réflexion sur le poste de gardien de but dans l’optique du prochain mercato. Un départ de Pau Lopez n’est pas (encore) à l’ordre du jour, mais son départ n’est pas impossible dans l’esprit des dirigeants, qui apprécient beaucoup le profil du capitaine nantais Alban Lafont. Interrogé à ce sujet par So Foot, Pau Lopez a été très cash. A l’instar de Cengiz Ünder quelques jours auparavant, l’ex-gardien de l’AS Roma a fait savoir qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter Marseille.

Pau Lopez refuse de quitter l'OM

A moins d’être véritablement poussé vers la sortie par Igor Tudor et par Pablo Longoria. « Je ne partirai pas d’ici, parce que j’ai tout ce dont j’ai besoin, sauf si le président et le coach me le demandent. Forcément, je ne me vois pas jouer dans un autre club en France, parce que n’importe quel autre club serait moins bien que l’OM. Maintenant, j’ai pris l’habitude de jouer devant beaucoup de public à chaque fois » a fait savoir Pau Lopez, totalement à son aise à Marseille et qui n’a absolument pas envie de quitter le club phocéen alors que la Ligue des Champions tend les bras à l’OM pour la seconde année de suite.