OM : Pau Lopez a « dégoûté » Mandanda !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

C’est désormais la routine, Pau Lopez était titulaire dimanche soir avec l’OM contre Clermont (0-1) à la place de Steve Mandanda.

Cela fait plusieurs semaines que le capitaine historique de l’Olympique de Marseille n’a plus joué. Et cela ne risque pas de s’arranger car après des débuts laborieux mais pas catastrophiques non plus, Pau Lopez s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs joueurs de l’OM. Décisif contre la Lazio, le PSG ou encore Nice, l’ex-gardien de l’AS Roma a de nouveau livré une prestation aboutie à Clermont ce dimanche soir en clôture de la douzième journée de Ligue 1. De plus en plus à l’aise techniquement dans son jeu au pied, Pau Lopez a encore été décisif avec un arrêt de classe devant Allevinah au cœur de la seconde période.

Steve Mandanda se pensait certainement capable de renverser la concurrence il y a quelques semaines mais désormais, cela s’annonce compromis. Et selon le journal L’Equipe, le champion du monde 2018 en a conscience au point d’être sérieusement atteint moralement. « Contre la Lazio, les troupes de Sampaoli arriveront plus fraiches (grâce au turn-over) et même plus assurées si l’on pense à Pau Lopez. L’Espagnol a même dégoûté Steve Mandanda de l’échauffement : le gardien n°2 de l’OM ne va même plus stopper quelques frappes avant le match avec ses collègues portiers, symbole d’un passage de témoin consommé » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Autant dire qu’avec une telle attitude, Steve Mandanda ne risque plus de renverser la table et de titiller Pau Lopez. Il sera néanmoins intéressant de voir au début du mois de janvier si Jorge Sampaoli tentera de relancer Steve Mandanda à l’occasion des matchs de Coupe de France. En Europa League en tout cas, aucun turn-over n’est effectué par l’Argentin, qui a maintenu Pau Lopez contre Galatasaray ou encore à Rome face à la Lazio.