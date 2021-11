OM : Paqueta proposé, Marseille n’a pas cru en lui

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Etincelant avec l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta aurait pu découvrir la Ligue 1 sous d’autres couleurs. Le milieu polyvalent avait été proposé à l’Olympique de Marseille en 2018, en vain puisque la direction n’avait pas jugé nécessaire d’étudier la piste du Brésilien à Flamengo.

Tous les adversaires de l’Olympique Lyonnais le savent, le plus gros danger côté rhodanien s’appelle Lucas Paqueta. Dimitri Payet ne s’y trompe pas à l’approche de l’Olympico dimanche au Groupama Stadium, lui qui a encensé le Brésilien. « Paqueta je l'avais vu un peu en Italie, mais je l'ai vraiment découvert en France, a confié le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille. Il a des qualités rares dans notre championnat, il ne cesse de progresser. Il est beau à regarder, mais on va faire en sorte de ne pas trop le regarder dimanche et de contrer son influence. »

Mozer avait proposé Paqueta à l’OM

L’ancien Milanais va se retrouver dans le viseur des Marseillais, à défaut d’avoir été ciblé sur le marché des transferts. En effet, le club phocéen aurait pu se placer pour Lucas Paqueta en 2018. A l’époque, le jeune talent évoluait à Flamengo dont le directeur sportif, un certain Carlos Mozer bien connu à Marseille, avait tenté de glisser le bon tuyaux à son ancienne équipe. « J'avais appelé mes amis à Marseille pour leur dire qu'il était vraiment fort », a raconté l’ex-défenseur central au quotidien régional La Provence.

« Un conseil pour qu'ils viennent le voir sur place, parce qu'il pouvait être très intéressant pour l'OM. Aujourd'hui, c'est Lyon qui en profite, a regretté la légende marseillaise. Je ne sais pas si le club avait la capacité de l'acheter, mais ça, c'est le boulot des gens qui travaillent sur les finances. » Difficile de dire si l’Olympique de Marseille avait les moyens à ce moment. Car l’année suivante, Lucas Paqueta rejoignait le Milan AC dans le cadre d’un transfert à 40 millions d’euros.