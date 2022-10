OM : Pablo Longoria menace de quitter Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Pablo Longoria est un président de l'OM très concerné par l'état de santé de son club. Et il y a certaines choses qu'il ne tolère pas sur la Canebière.

A l'OM, on peut se féliciter de pouvoir compter sur les services de Pablo Longoria. Le président espagnol du club phocéen se démène afin de redorer le blason d'une équipe pas toujours à la hauteur ces dernières saisons. Malgré tout, Longoria reste une personnalité forte. Malgré ses 36 ans, c'est un négociateur redoutable et un fin connaisseur du monde du ballon rond. Et ce qu'il ne supporte pas, ce sont les débordements dans les tribunes du Stade Vélodrome. Un Stade Vélodrome souvent pris par la patrouille ces dernières saisons pour son comportement et ses jets de projectiles.

Longoria, les fans de l'OM sont prévenus !

Pablo Longoria : « Nous avons une base de fans très passionnée et très populaire dans une ville qui est faite par des immigrants. Donc, en tant qu'étranger, j'ai été adopté dès le premier jour où je suis arrivé ici à Marseille. » #TeamOM pic.twitter.com/6mPnb5xQFN — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 19, 2022

Selon les informations d'RMC, Pablo Longoria n'en peut plus de ces agissements. Pendant une réunion avec les responsables de groupes des supporters marseillais en septembre, le président phocéen aurait menacé de quitter l’OM si le club était exclu de Coupe d’Europe du fait d'autres incidents en tribunes. L'Espagnol aurait d'ailleurs indiqué, toujours d'après RMC : « Je suis à l’OM pour faire grandir le club en Coupe d’Europe, c’est ce qui m’intéresse. Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club ». Un coup de pression apparemment reçu cinq sur cinq par Christian Cataldo, président des Dodgers qui était là lors de la réunion. Ce dernier a de son côté appuyé sur la question de la sécurité mais aussi du parcage visiteur. De quoi faire tilt chez un Longoria impliqué et désireux de changer certaines choses. Christian Cataldo espère néanmoins que les fans de l'OM changeront de mentalité lors de leurs prochaines venues au Stade Vélodrome. Pour Football Club de Marseille, il avait précisé : « De notre côté les supporters doivent arrêter les bêtises avec ces pétards et ces fusées, on ne vient pas au stade pour ça ». L'Olympique de Marseille n'avait pu faire avec ses fans lors de la réception du Sporting en Ligue des champions. La faute à des énièmes débordements contre Francfort quelques jours plus tôt. Un fan allemand avait été grièvement blessé aux cervicales après avoir été atteint par un projectile lancé par un fan de l'OM. Un fan de l'OM inculpé pour tentative de meurtre...