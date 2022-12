OM : Pablo Longoria fait pleurer Gerson

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il est désormais très probable que Gerson reste à l’OM malgré de très claires envies de départ lors de ce mercato hivernal.

Au Brésil depuis plus de deux semaines dans l’attente de son transfert à Flamengo, Gerson est rentré à Marseille. Et tandis que certains journalistes brésiliens y voyaient un bon signe dans l’avancée des négociations pour son transfert à Flamengo, il n’en est finalement rien. A en croire les informations du 10 Sport, il est désormais acquis que Gerson… va rester à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. En effet, aucun accord n’a été trouvé entre Gerson et le club brésilien et Pablo Longoria aurait mis un terme aux négociations avec la formation de Rio de Janeiro. Au plus haut des négociations, Flamengo a proposé 12 millions d’euros pour recruter l’international auriverde. Une somme nettement insuffisante aux yeux de Pablo Longoria, qui n’a jamais dévié de sa ligne de conduite dans ce dossier et qui a toujours exigé un chèque de minimum 20 millions d’euros pour vendre l’enfant prodige de Flamengo.

Gerson reste à l'OM !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

Malgré ses envies de départ, Gerson est rentré à Marseille et va reprendre le chemin de l’entraînement sous les ordres d’Igor Tudor. Un coup dur pour le n°8 de Marseille, dont le père et agent avait annoncé les envies de départ du joueur avant la trêve de la Coupe du monde. Du côté de l’Olympique de Marseille en revanche, Igor Tudor et Pablo Longoria ne sont pas mécontents de conserver le joueur dans l’effectif après la grave blessure d’Amine Harit, qui ampute l’OM d’un élément fort au poste de milieu offensif. Reste maintenant à voir si, malgré la blessure du Marocain et alors que Gerson reste au club, l’Olympique de Marseille tentera de recruter un joueur dans ce secteur de jeu lors du mercato hivernal. Seul l’état-major olympien composé principalement de Pablo Longoria et de Javier Ribalta a la réponse à cette question. Le dossier Gerson, également suivi par Séville, qui n’a toutefois pas les moyens de ses ambitions pour recruter le Brésilien, est donc en passe d’être refermé.