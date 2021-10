OM : Pablo Longoria assume son premier flop du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a tout juste un an, Pablo Longoria surprenait tout le monde à l’OM en échangeant Marley Aké contre l’espoir italien de la Juventus Turin, Franco Tongya.

Systématiquement appelé dans les sélections de jeune en Italie, Franco Tongya était amené à faire ses preuves avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille avant de taper à la porte des professionnels. Ce jour n’est jamais arrivé puisque Tongya n’a jamais été utilisé par Jorge Sampaoli en Ligue 1. L’échec est cuisant pour Pablo Longoria, même si l’intérêt de cette transaction avec la Juventus Turin était davantage dans les lignes de compte que sur le rectangle vert. Toujours convoqué avec les U20 de l’Italie, Franco Tongya n’apparaît même plus avec la réserve de l’OM ces dernières semaines. Une situation étonnante, d’autant plus que le jeune italien avait porté le brassard de capitaine avec la deuxième équipe de l’Olympique de Marseille…

Retour en Italie pour Franco Tongya ?

L’ouverture du score de Franco Tongya est 🥵 pic.twitter.com/jd7gml7hKT — Glophar (@Glophar) July 30, 2021

Et si l’absence de Franco Tongya avec l’OM était liée à un futur départ ? L’hypothèse est plus que plausible selon les informations obtenues par Serie B News. Le média transalpin croit savoir que le profil de Franco Tongya intéresse plusieurs écuries de deuxième division italienne. Un prêt en Série B serait à l’ordre du jour et si pour l’heure, aucun nom de club n’a filtré, il est certain que l’Olympique de Marseille serait favorable à un départ de Franco Tongya. Un prêt avec option d’achat serait même envisagé par le club phocéen, qui ne croit visiblement plus beaucoup au potentiel de l’ancien joueur de la Juventus Turin. Un premier gros flop assumé sur le marché des transferts pour Pablo Longoria, qui a multiplié les deals depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en régénérant plus de la moitié de l’effectif. Il était bien sûr impossible que sur la quantité de joueur recruté, il n’y ait que de franches réussites.