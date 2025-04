OM ou Milan AC, Bennacer suivra De Zerbi

Dans : OM.

Prêté par le Milan AC à l’OM lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer a de grandes chances de signer définitivement à Marseille l’été prochain… sauf si Roberto De Zerbi décide de faire ses valises.

En janvier dernier, sous l’impulsion de Mehdi Benatia et de Roberto De Zerbi, Ismaël Bennacer a fait le forcing pour quitter le Milan AC et rejoindre l’Olympique de Marseille. Malgré une place importante au sein de l’effectif du club lombard, l’international algérien a préféré tenter sa chance du côté du Vélodrome. Si son début d’aventure avec l’OM a été parfait, tout s’est compliqué ces dernières semaines. Plongé dans une série de mauvais résultats avec son équipe phocéenne, qui a perdu toute son avance dans la course à la deuxième place en Ligue 1, le milieu de terrain a du mal à retrouver son second souffle. Auteur de huit matchs, avec une passe décisive au compteur, Bennacer espère cependant bien finir cet exercice 2024-2025 en plaçant Marseille dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Pour disputer cette fameuse C1 sous le maillot olympien la saison prochaine ? C’est fort probable. Puisque selon les informations de Calciomercato, le club de Pablo Longoria entend bien recruter Bennacer de manière définitive l’été prochain.

L’avenir de Bennacer repose sur celui de De Zerbi

❗️Seul un départ de Roberto De Zerbi pourrait freiner la signature définitive de Bennacer à l'OM.



« La stratégie de Marseille est de confirmer l'international algérien pour la saison prochaine en l'achetant directement à Milan. Seul un départ de l'entraîneur pourrait mettre en péril l'opération », peut-on lire sur le site italien, qui précise qu’un départ de De Zerbi ferait capoter ce deal avec Bennacer. Pour l’instant, l’entraîneur italien fait toujours partie du projet marseillais, et à moins d’un énorme écroulement dans le sprint final, RDZ sera bien présent au Vélodrome en août prochain. D’ici là, l’OM devra se mettre d’accord avec le Milan sur le transfert de Bennacer.

Après avoir payé un million d’euros dans le cadre d’un prêt de six mois, l’OM pourrait débourser plus de 10 ME pour finir de recruter le milieu de terrain de 27 ans. Il y a une dizaine de jours, Mehdi Benatia et Geoffrey Moncada, les directeurs sportifs des deux clubs, se sont rencontrés à Milan et toutes les parties semblent sur la même longueur d’onde. Autant dire que Bennacer a de grandes chances d’être Marseillais la saison prochaine… sauf si De Zerbi en décide autrement. Car le Milan AC, qui va se séparer de Sergio Conceiçao en fin de saison, a mis RDZ dans sa short-list pour cet été. Ce qui pourrait peser pour un retour de l'Algérien en Lombardie également.