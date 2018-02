OM : Non, Rudi Garcia ne sera pour le PSG mercredi soir !

Dans : OM, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, à la veille d'un Braga-OM qui ne suscite pas vraiment un grand intérêt à Marseille, Rudi Garcia a évidemment été interrogé sur le Real-PSG du jour. Conscient qu'un peu de démagogie ne faisait pas de mal, et avec le sourire, l'entraîneur du club phocéen a confié qu'il était forcément pour le club espagnol, même si les résultats du Paris Saint-Germain en Ligue des champions sont essentiels pour l'ensemble des clubs français en quête d'un précieux tickets pour la C1.

« Bien sûr, on va regarder Real-PSG, on va le regarder tous ensemble Quand on est français, on a envie que les clubs français marquent des points UEFA. Mais quand on est sous les couleurs de l’OM, et qu’il y a un des plus grands joueurs de l’équipe de France en face et qui vient de la Castellane, on ne peut qu’être pour le Real Madrid ! C’est la vérité », a expliqué avec malice l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Zinedine Zidane, qui n'a jamais joué à l'OM, appréciera ce soutien venu de France.