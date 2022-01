OM : Nicolas Tagliafico, le rêve ultime de Sampaoli !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir obtenu son renfort en attaque avec Bakambu, l’Olympique de Marseille aimerait recruter un latéral gauche offensif.

Jordan Amavi a quitté l’OM pour Nice lors des premiers jours du mercato hivernal et désormais, la direction marseillaise souhaite le remplacer. Depuis le début du mois de janvier, le nom de Sead Kolasinac, en fin de contrat avec Arsenal à la fin de la saison, circule du côté de Marseille. L’international bosnien est effectivement ciblé mais selon les informations de RMC, il n’est pas la priorité de Jorge Sampaoli au poste de latéral gauche. En effet, la radio croit savoir que le rêve absolu de l’entraîneur de l’OM se prénomme Nicolas Tagliafico, l’international argentin de l’Ajax Amsterdam. Sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en juin 2023, celui qui a évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli avec l’Argentine n’est plus un titulaire à part entière du côté de l’Ajax, une aubaine dont aimerait profiter Marseille.

Tagliafico, le rêve ultime de Sampaoli

Le média explique que Nicolas Tagliafico est le « coup de cœur » de Jorge Sampaoli, qui a soumis cette idée à Pablo Longoria il y a plusieurs semaines. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille entretient de très bons rapports avec le latéral de l’Ajax Amsterdam, qui ne sera sans doute pas fermé à l’idée de rejoindre Marseille. En revanche, la partie s’annonce compliquée pour l’OM financièrement. Et pour cause, Tagliafico reste un joueur important et reconnu à l’Ajax Amsterdam et le timing est compliqué dans la mesure où le club néerlandais s’apprête à disputer un 8e de finale de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne. Surtout, la concurrence sera rude pour l’Olympique de Marseille. En effet, quelques clubs anglais aux moyens financiers biens supérieurs au club phocéen sont également sur le coup. De plus, l’OM ne sera pas en mesure de proposer mieux qu’un prêt avec option d’achat, ce qui pourrait bien ne pas suffire pour convaincre l’Ajax de lâcher son joueur cet hiver. En interne, on explique néanmoins à Marseille que si le dossier ne peut se conclure cet hiver, alors Pablo Longoria reviendra à la charge cet été. Dans six mois, l’OM sera peut-être davantage en position de force car le joueur n’aura plus qu’un an de contrat et une ou deux ventes marseillaises donneront plus de pouvoir financier à Pablo Longoria…