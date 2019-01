OM : Nice n’a pas les moyens pour ce très cher Germain

Dans : OM, OGCN, Mercato.

Le mercato hivernal se débloque à l’Olympique de Marseille, sur le point d’attirer l’Italien Mario Balotelli.

Apparemment, les discussions devraient bientôt aboutir puisque l’attaquant de l’OGC Nice organise actuellement son déménagement. On peut dire que ça sent bon pour le club phocéen, qui va donc tenter de pousser un avant-centre vers la sortie. A priori, Kostas Mitroglou ne sera pas le joueur sacrifié, l’international grec étant toujours déterminé à récupérer les faveurs de Rudi Garcia. Du côté de la Commanderie, on considère que Clinton Njie a plus de chances de se trouver une nouvelle équipe.

D’autant que Valère Germain vient de voir sa seule véritable piste disparaître. En effet, l’ancien Niçois était annoncé dans le viseur du Gym et de son entraîneur Patrick Vieira. Mais le salaire mensuel du Marseillais, estimé à 300 000 euros, représente un obstacle insurmontable pour pour les actionnaires de l’OGCN, qui refusent de s’aligner sur les prétentions du joueur. Germain serait donc parti pour rester à l'OM.