OM ‍: Newcastle fait une offre délirante à Marseille

Par Mehdi Lunay

Auteur d'une première saison en demi-teinte à l'Olympique de Marseille, Jonathan Rowe a quand même séduit certains clubs anglais. C'est le cas de Newcastle qui met les moyens pour s'offrir l'international espoirs anglais.

Même si l'OM s'est qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria ne refusera aucune vente au mercato. Le président marseillais doit anticiper l'avenir et se donner une marge au niveau budgétaire. Ainsi, aucun joueur phocéen ou presque n'est assuré de rester au club à l'issue de l'été. C'est encore plus le cas si Marseille reçoit une offre généreuse pour un remplaçant. Arrivé sur la Canebière il y a un an, Jonathan Rowe avait réussi ses débuts avec un but décisif à Lyon notamment. Ce fut plus dur par la suite pour l'Anglais prêté par Norwich. Habitué au banc de touche, il a peiné pour trouver le chemin des filets en 2025.

Newcastle craque pour Rowe

Pourtant, l'Olympique de Marseille doit acheter définitivement le joueur dans les prochains jours. L'option d'achat obligatoire a été activée avec 14,5 millions d'euros à donner à Norwich. Heureusement, cette dépense pourrait être rentabilisée très vite. Selon le site TBR Football, Jonathan Rowe est dans le viseur de Newcastle. Eux aussi qualifiés en Ligue des champions, les Magpies donneraient 23,5 millions d'euros à l'OM pour l'ailier (20 millions de livres Sterling).

Une somme énorme même si le joueur est considéré comme un élément d'avenir en Angleterre. Actuellement présent à l'Euro Espoirs, il a marqué un but lors du premier match de poule des Anglais contre la République Tchèque. Si Newcastle confirme son intérêt pour Rowe, il sera difficile pour la direction marseillaise de refuser cette vente. Elle permettrait surtout de débloquer plusieurs dossiers comme celui de Facundo Medina puisque Lens demande autant d'argent à l'OM que Newcastle est prêt à en mettre sur Rowe.