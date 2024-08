OM ‍: Neal Maupay est arrivé à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Tout est possible dans le dernier jour du marché des transferts, mais cette fois-ci, tout semble bien parti pour que l’OM tienne son renfort offensif. Neal Maupay a en effet obtenu l’accord pour quitter le club d’Everton et il a pu arriver à Marseille. L’avant-centre qui vient pour être la doublure ou concurrencer Elye Wahi va passer sa visite médicale et devrait signer en fin de soirée ou bien vendredi pour l’OM.