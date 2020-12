OM : Nabil Djellit retourne sa veste sur Benedetto

Dans : OM.

Buteur face à Nantes samedi, Dario Benedetto n’a pas surfé sur la confiance de ce but tant attendu pour livrer une grosse prestation contre l’Olympiakos.

Esseulé à la pointe de l’attaque marseillaise, l’attaquant argentin est sorti dès la mi-temps, exténué selon André Villas-Boas. Probablement titulaire à Nîmes vendredi soir selon L’Equipe, « Pipa » tentera d’inscrire un deuxième but consécutif en Ligue 1. Mais il faudra tout de même que l’ancien attaquant de Boca Juniors soit plus aidé par ses coéquipiers que face à l’Olympiakos selon Nabil Djellit. Et pour cause, le consultant de La Chaîne L’Equipe a estimé sur son compte Twitter que des joueurs tels que Dimitri Payet ou Florian Thauvin devaient davantage combiner et faire briller Dario Benedetto.

Car pour le journaliste, les mauvaises prestations de Benedetto sont très largement amputables à Payet et à Thauvin. « Les autres ne jouent pas lui... et s'en servent comme une fausse piste pour se créer des situations personnelles. Benedetto n'est pas un grand attaquant mais il est loin d'être nul. Et c'est plutôt un bon joueur de ballon... » a indiqué Nabil Djellit, lequel a vraisemblablement changé d’avis au sujet de Dario Benedetto. Car il y a encore quelques mois, le consultant de La Chaîne L’Equipe n’était pas le dernier pour taper sur l’Argentin, pas meilleur que Laborde ou Delort selon lui. Reste maintenant à voir comment André Villas-Boas animera son secteur offensif face à Nîmes vendredi soir, un match pour lequel le Portugais pourrait faire tourner après la victoire contre l’Olympiakos et cinq jours avant le déplacement périlleux à Manchester City. Luis Henrique pourrait notamment être titulaire au profit de Dimitri Payet, tandis que Dario Benedetto et Florian Thauvin sont pour l’instant pressentis pour débuter.