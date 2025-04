OM ‍: Moses Simon à Marseille, le gros coup de l'été

Dans : OM.

Les chantiers seront nombreux à l’OM lors du prochain mercato estival. Roberto De Zerbi aimerait notamment faire venir un ou plusieurs ailiers afin d'avoir plus de solutions sur le plan offensif.

Cette saison, l’Olympique de Marseille a démarré la saison en 4-2-3-1 avec Mason Greenwood et Luis Henrique dans les couloirs de l’attaque olympienne. Ce dispositif a toutefois volé en éclats en novembre, après deux défaites contre le PSG et Auxerre au Vélodrome. Depuis, c’est en 3-4-3 que Roberto De Zerbi fait évoluer son équipe, sans véritable ailiers puisque Greenwood a été recentré au côté de Rabiot en tant que meneur de jeu, en soutien de l’avant-centre. L’entraîneur italien aimerait cependant revenir à une défense à quatre la saison prochaine. Pour cela, le recrutement d’un ou plusieurs attaquants de côté est indispensable.

Dans l’émission Hors Jeu sur Twitch, le streameur @350youss a lancé une idée qui ne devrait pas déplaire aux supporters de l’OM, celle menant à Moses Simon. Auteur de 7 buts et de 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison, l’attaquant nigérian du FC Nantes représente une vraie opportunité pour Marseille, alors que son contrat en Loire-Atlantique expire en juin 2026. « C’est un joueur énormément sous-coté dans ce championnat et qui peut être une vraie solution de la rotation à Marseille. Il est OM-compatible, des ailiers, c’est peut-être ce qui a manqué à De Zerbi pour changer de système cette saison et pour repasser en 4-2-3-1. Marseille a besoin d’ailiers rapides, percutants et qui peuvent faire mal aux défenses » a glissé le streameur sur Twitch avant de conclure.

Moses Simon, une belle idée pour l'OM

« Moses Simon est vraiment sous-coté, il est capable d’apporter à Marseille. Peut-être pas en titulaire, mais c’est quelqu’un qui peut amener de la vitesse et qui a un vrai profil, qui ne serait pas trop cher en plus car Marseille aura de l’argent en cas de qualification en Ligue des Champions » a-t-il estimé, convaincu que le Nigérian coche toutes les cases pour rejoindre l’OM et devenir une très belle pioche du club phocéen avec un potentiel transfert à bas coût et une adaptation rapide pour celui qui évolue en Ligue 1 depuis 2020. Reste maintenant à voir si Medhi Benatia et Pablo Longoria suivront cette belle idée ou si le board de l’OM se dirigera vers d’autres profils dans le secteur offensif.