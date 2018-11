OM : Mitroglou prêté au mercato, un club anglais propose un deal à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

La situation de Kostas Mitroglou à l'Olympique de Marseille n'est pas d'une limpidité totale, l'attaquant grec recruté pour 15ME en provenance de Benfica au mercato 2017 n'étant pas un titulaire indiscutable pour Rudi Garcia. Et c'est forcément un problème pour un joueur payé 330.000 euros par mois. Alors qu'actuellement l'entraîneur de l'OM semble vouloir parfois jouer sans numéro 9, l'avenir phocéen de Kostas Mitroglou suscite bien des interrogations même s'il est encore lié jusqu'en 2021 avec Marseille. Mais ce dimanche, le Daily Mail affirme qu'une porte de sortie vient de s'ouvrir pour l'international grec.

En effet, en quête d'un renfort offensif, West Ham souhaite se faire prêter Kostas Mitroglou, en prenant en charge son salaire, et en obtenant une option d'achat pour un transfert définitif. Même si Mitroglou a fait un passage totalement raté à Fulham il y a quelques années, le club londonien estime qu'avec de l'expérience en plus, l'attaquant de l'Olympique de Marseille peut être un excellent choix lors du mercato d'hiver 2019. Reste à connaître les intentions de l'OM avec Kostas Mitroglou, car on voit mal Rudi Garcia le laisser filer si en contrepartie aucun buteur ne signe à Marseille. Les rumeurs devraient donc s'intensifier au fur et à mesure que l'on se rapprochera du mois de janvier.