OM : Mitroglou n'est pas un flop, Payet en est convaincu

Dans : OM, Ligue 1.

Comme la saison dernière, Kostas Mitroglou est sous le feu des critiques à l’Olympique de Marseille. En crise de confiance, l’international grec a raté une énorme occasion face à Dijon, dimanche après-midi au Stade Vélodrome. Un raté monumental qui lui a valu d’être sifflé par ses propres supporters, et qui a poussé Rudi Garcia à le remplacer dès la mi-temps. Mais le capitaine phocéen Dimitri Payet refuse d’enterrer l’homme acheté 15ME au Benfica Lisbonne il y a un an et demi.

« Il ne faut pas enterrer les attaquants. Ce serait une erreur de s’arrêter à une occasion. Cela peut arriver à chacun de rater une occasion dans un match, moi le premier. Ce qui m’intéresse, c’est la réaction des gars. C’est pour ça que j’ai immédiatement été relever Kostas en lui disant que ce n’était pas fini, car il peut toujours y avoir l’occasion de se rattraper dans un match. Les attaquants, ce n’est pas le souci de l’équipe. Ils fonctionnent aux buts et il faudra peut-être un petit but à Kostas pour que ça reparte » a lâché l’international français, sans doute le joueur de l’effectif ayant le plus mis en valeur Kostas Mitroglou depuis l’arrivée de ce dernier à Marseille. Reste désormais à savoir si le n°10 de l’OM parviendra à relancer le Grec, comme il l’avait fait l’année dernière, un soir de Marseille-Metz.