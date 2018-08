OM : Mission accomplie au mercato, Bertrand Latour félicite l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Comme souvent au mercato, l’Olympique de Marseille divise les observateurs. Nombreux sont ceux à penser que le club phocéen n’a pas renforcé un poste prioritaire en recrutant Kevin Strootman. Ce n’est pas (du tout) l’avis de Bertrand Latour, pour qui remplacer Zambo-Anguissa était bien plus urgent que de se renforcer en attaque. Et sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le consultant s’est montré très élogieux envers la direction olympienne et envers la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, délogée de la Roma pour 28ME ce week-end.

« Selon moi, le poste de milieu défensif était une priorité absolue de l’OM. Marseille a déjà deux attaquants. On peut les juger bons ou pas assez bons, mais en attendant, ils sont là. Au milieu, il y avait un vrai manque car Zambo était un titulaire, quoi qu’on dise sur lui. Kevin Strootman, c’est une star qui arrive à Marseille. De la même façon que le public a adoré Luiz Gustavo la saison dernière, ce sera pareil avec le Néerlandais, qui est international d’un grand pays et qui arrive de la Roma pour une somme importante » a expliqué Bertrand Latour, convaincu que l’OM a frappé un immense coup sur le marché des transferts en recrutant Kevin Strootman, lequel pourrait déjà figurer dans le groupe phocéen pour Monaco-OM dimanche soir.