OM : Mission accomplie à Marseille, merci et au revoir McCourt

Dans : OM.

Comme le vestiaire d’André Villas-Boas, les supporters s’inquiètent pour la situation financière de l’Olympique de Marseille. A tel point que certains réclament la vente du club.

Actuel dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille a toutes les chances de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un contexte qui aurait dû emballer les Olympiens, toujours prêts à s’enflammer. Le problème, c’est que les difficultés financières du club phocéen préoccupent à tous les niveaux. Après l’entraîneur André Villas-Boas, c’est le milieu offensif Dimitri Payet qui a alerté sur le danger d’affaiblir l’effectif avant de disputer la prestigieuse compétition européenne. Autant dire que les supporters sont également inquiets, à commencer par l’acteur Omar Sy, qui attend le départ du propriétaire américain Frank McCourt avec impatience.

« S’ils vendent le club, on repart à zéro financièrement, non ? Parce que, moi, je pense vraiment que McCourt va vendre l’OM, et très vite, a annoncé le supporter marseillais sur les ondes de RMC. Il a fait ce qu’il avait à faire à Marseille. Il n’est pas venu pour le foot, on le sait tous. Il avait d’autres intérêts dans le ville, l'immobilier, c'est fait. Donc normalement, il va vendre le club. Il est arrivé au bout, il sait où il en est, et maintenant il va vendre. » Malheureusement pour Omar Sy et les habitués du Vélodrome, il s’agit davantage d’un souhait que d’une réelle information.