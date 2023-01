OM : Milik vendu, la Juventus paiera 9 millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Malgré ses soucis actuels, et contrairement aux rumeurs, la Juventus a bien l'intention de conserver Arkadiusz Milik. Le club italien a décidé de lever l'option d'achat de l'attaquant polonais.

Foudroyée par la sanction de 15 points infligée par les autorités italiennes, la Juventus est encore sous le choc, même si la Vieille Dame a décidé de faire appel de cette lourde condamnation. Les nouveaux dirigeants des Bianconeri ne sombrent cependant pas dans la déprime totale et même s’il sera compliqué d’avoir un ticket pour la prochaine Ligue des champions, ils préparent l’avenir. Et c’est pour cela que le dossier Arkadiusz Milik est un dossier que la Juventus veut régler rapidement, le buteur polonais prêté par l’Olympique de Marseille donnant satisfaction à Massimiliano Allegri. Auteur de 8 buts cette saison, dont 2 en Ligue des champions, Arkadiusz Milik a trouvé sa place à Turin, là où il ramait à Marseille, n’ayant jamais eu réellement la confiance de ses entraîneurs. A 28 ans, l’international polonais est donc décidé à poser ses valises à la Juve et tout indique que cela va se faire.

Milik, c'est pas cher, la Juventus dit banco à l'OM

Un goal e una vittoria. Bell’inizio, Forza Juve! pic.twitter.com/rUeZroldIv — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) January 4, 2023

Selon Elvin De Fazio, journaliste spécialiste du football italien, le dossier Arkadiusz Milik va être très vite réglé, puisque la Juventus va lever l’option d’achat prévu contractuellement et des négociations ont même débuté dans ce sens avec Pablo Longoria, un ancien de la maison turinoise. « La Vecchia Signora a déjà versé 800.000 euros de prêt au club de Ligue 1 et elle compte lever l'option d'achat fixée à 7 millions d'euros + 2M euros de bonus payables en 3 exercices Une opération peu onéreuse compte tenu du rendement d'Arek Milik et des prix astronomiques qui entourent la planète football aujourd'hui », explique, sur 90Minutes, le journaliste. Arrivé il y a deux ans presque jour pour jour à l'Olympique de Marseille en provenance de Naples, Milik avait été définitivement transféré au mercato estival 2022...afin de filer ensuite à la Juventus quelques semaines plus tard. Pas de quoi laisser une trace dans l'histoire de l'OM.