OM : Milik trahi par Longoria au mercato ?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a du pain sur la planche lors de cette intersaison. Arkadiusz Milik, malgré le récent départ de Jorge Sampaoli, n'est pas assuré de rester sur la Canebière.

L'annonce du départ de l'OM de Jorge Sampaoli a fait l'effet d'une bombe chez les fans et observateurs du club phocéen. Igor Tudor, précédemment entraîneur de l'Hellas Vérone, va devenir le nouvel entraineur de l'OM. Une arrivée qui est d'ailleurs très loin de faire l'unanimité sur la Canebière. Malgré tout, le départ de Sampaoli a dû faire un heureux, en la personne d'Arkadiusz Milik. Le Polonais, en froid avec l'Argentin et pas du tout certain de rester si Sampaoli était toujours en poste, peut voir son avenir à Marseille un peu plus sereinement. A moins que la direction de l'OM, Pablo Longoria en tête, ne décide finalement de jouer un sale tour à l'ancien du Napoli. En effet, selon Morgan De Sanctis, directeur sportif de la Salernitana, Milik lui a été proposé.

Milik poussé vers la sortie en Italie ?

Il y a quelques jours, Pablo Longoria déclarait compter sur Milik pour la saison prochaine. Mais à en croire les dires de Morgan De Sanctis samedi en conférence de presse, le joueur de 28 ans a des touches dans son club. Une sortie surprenante et qui montre que dans un sens, l'OM n'est pas opposé au départ du Polonais. Sous contrat à Marseille jusqu'en 2023, Milik est estimé à 16 millions d'euros. Un montant qui soulagerait considérablement les finances phocéennes. Mais pas certain que le principal concerné accepte si facilement de mettre les voiles, surtout que l'Olympique de Marseille disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Du côté de la Salernitana, on visera plutôt le maintien en Serie A. Chose non-négligeable tout de même pour Milik, le fait d'arriver au top de sa forme pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Pologne. La saison passée, malgré des tensions avec Sampaoli et une place régulière parmi les remplaçants, Milik avait tout de même réussi à planter 20 buts en 37 matchs joués toutes compétitions confondues.