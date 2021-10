OM : Milik est là, cette étonnante promesse pour Marseille !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arkadiusz Milik est entré en cours de match face à Galatasaray, et l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille sera là dimanche face à Lille. Et cela pourrait tout changer pour l'OM dans le championnat de Ligue 1.

Entré à l’heure de jeudi à la place de Bamba Dieng, jeudi soir au Vélodrome en Europa League, Arkadiusz Milik n’a pas réussi à faire basculer le match face à Galatasaray, mais ce come-back de l’attaquant a quand même fait le bonheur des supporters de l’Olympique de Marseille. Car avec cet atout offensif XXL, l’effectif de Jorge Sampaoli prend du volume, et aura encore plus les moyens de peser sur les défenses rivales en Ligue 1. Désormais à 100%, après plus de quatre mois éloigné des terrains en raison d’un souci au ménisque du genou gauche, Arkadiusz Milik va donc pouvoir apporter son talent et son expérience à une équipe largement renforcée durant le dernier mercato, Pablo Longoria multipliant les signatures afin d’avoir une équipe de l’OM la plus performante possible. Et avant le déplacement de Marseille à Lille, dimanche à 17h, Jonatan MacHardy est persuadé qu’avec Arkadiusz Milik c’est une nouvelle saison qui commence pour l’Olympique de Marseille.

Milik, meilleur numéro 9 de la Ligue 1, Marseille va faire fort

Au micro de RMC, le consultant n’a aucun doute sur l’importance de ce retour de l’attaquant polonais prêté par Naples. « Je ne suis pas inquiet pour l’OM, puisqu’ils n’ont qu’un problème et c’est seulement un problème de réalisme. Si on regarde le contenu des matchs, c’est peut-être un chouia moins bon qu’au début de saison, mais les occasions sont toujours là. Durant les premiers matchs, tout rentrait, et là c’est moins le cas (…) Le facteur X de cette équipe est en train de revenir, c’est Arkadiusz Milik et il revient. Pour que le système Sampaoli, il faut un numéro 9 et l’OM a commencé sans numéro 9, même si Dieng a fait le travail, et maintenant tu as le meilleur numéro 9 de Ligue 1 qui revient et cela change la face de toute l’équipe (…) Je suis extrêmement excité par la suite de la saison de l’Olympique de Marseille, laquelle commence vraiment avec ce retour de Arkadiusz Milik », a confié, limite fan boy, Jonatan MacHardy.