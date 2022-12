OM : Milik a trouvé un grand club, Marseille ne l'intéresse plus

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Alors que la France et la Pologne se sont retrouvés en huitième de finale de la Coupe du monde, Arkadiusz Milik s'est exprimé sur son avenir en club qui semble s'inscrire loin de l'OM.

Prêté par l'OM à la Juventus de Turin cette saison, Arkadiusz Milik s'est parfaitement acclimaté au style de jeu turinois. Décisif dès son arrivée, le buteur polonais a immédiatement obtenu la confiance de Massimiliano Allegri. Le joueur de 28 ans a inscrit 6 buts en 17 matchs disputés avec la Vieille Dame. De retour en Italie, le natif de Tychy a séduit la formation turinoise grâce à son professionnalisme et son goût de l'effort. Milik est prêté à la Juventus avec une option d'achat dans son contrat, fixée à 7 millions d'euros. L'ancien joueur de Naples s'est exprimé en conférence de presse avant d'affronter l'équipe de France en huitième de finale de la Coupe du monde sur un probable retour à l'OM à la fin de la saison.

Milik dit adieu à l'OM

« Je suis toujours un joueur de l'OM, je suis juste prêté. Les supporters de Marseille m'ont impressionné, c'était une grande époque pour moi. Mais je suis dans un grand club, et j'espère y rester » a déclaré l'international polonais (16 buts) qui garde l'OM dans son cœur, mais qui préfère visiblement rester à la Juventus de Turin pour être dans un plus grand club avec des objectifs plus élevés. Les Bianconeri sont actuellement troisièmes de Serie A durant cette trêve internationale et restent sur six succès consécutifs dont des victoires de prestige face à l'Inter Milan ou la Lazio de Rome. Les dirigeants italiens qui viennent de connaître un énorme changement au sein de la hiérarchie et de l'organigramme du club, souhaitent conserver Arkadiusz Milik et lever l'option d'achat. L'OM va devoir se résoudre à trouver un nouvel attaquant lors du prochain mercato car Milik est bien décidé à rester à la Juventus.