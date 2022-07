OM : Milik à Marseille, un exploit à 8 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a un an et demi, l’OM réalisait un très gros coup sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Arkadiusz Milik.

Malgré des pépins physiques à répétition qui noircissent le tableau, Arkadiusz Milik fait honneur à sa réputation de grand attaquant depuis sa signature à l’Olympique de Marseille. En effet, le Polonais a inscrit 30 buts en 53 matchs depuis sa venue en Provence, un bilan qui prouve sa valeur. A moins d’un improbable revirement de situation, Arkadiusz Milik sera toujours l’attaquant de l’OM la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui apprécie beaucoup l’ancien joueur de Naples et qui estime qu’il ne trouvera pas un joueur d’un tel calibre avec les moyens de Marseille. Dans son édition du jour, La Provence est justement revenu sur les conditions de la venue d’Arkadiusz Milik à l’OM. Et selon le quotidien, Pablo Longoria a fait honneur à sa réputation de fin négociateur pour s’octroyer les services de l’ex-Napolitain.

Milik a coûté seulement 8 ME à l'OM

Prêté avec option d’achat par Naples, Arkadiusz Milik s’est définitivement engagé en faveur de l’OM cet été. Le Polonais est lié au club phocéen jusqu’en juin 2025 et l’exploit de Pablo Longoria est de n’avoir payé que 8 millions d’euros pour s’offrir les services d’Arkadiusz Milik. Une véritable prouesse de la part du président de l’OM au vu du marché très concurrentiel des attaquants. La Provence croit savoir que certains bonus sont susceptibles de faire grimper la note mais que celle-ci ne devrait pas excéder 10 millions d’euros. Autant dire que l’Olympique de Marseille a réalisé une très belle affaire à ce prix-là, même s’il faut maintenant espérer pour le vice-champion de France que le Polonais sera épargné par les blessures afin de se montrer performant en Ligue 1 et en Ligue des Champions. D’autant que cette saison, la concurrence sera présente avec Bamba Dieng, Cédric Bakambu et Luis Suarez à l’OM.