OM : Milik à Marseille, c'est l'idée d'un conseiller très spécial

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont faire leur maximum pour recruter un avant-centre au mercato. Plusieurs pistes sont explorées, comme celles menant à Mario Balotelli ou encore Moise Kean. Il y a quelques semaines, on parlait également d’Arkadiusz Milik, pas indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti à Naples. C’est précisément sur ce joueur que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta doivent jeter leur dévolu selon René Malleville. Sur Le Phocéen, le supporter emblématique de l’OM a supplié ses dirigeants de foncer sur le Polonais cet hiver.

« Mon bon plan du mercato pour cet hiver, c'est Milik. Cela fait déjà quelques temps que je parle de lui, l'année dernière déjà je l’évoquais. Il est très jeune (25 ans) et a quand même marqué 8 buts avec Naples, cela prouve qu'il a des capacités. J'en ai marre que l'OM prenne des joueurs âgés, donc je verrais bien Milik en attaque chez nous. Et puis les joueurs des pays de l'est sont besogneux et ont une mentalité que j'aime bien. En plus, Naples vient d'être éliminé en Ligue des Champions, donc il pourrait être accessible en prêt avec option d'achat. Ce serait tout bénéfique pour nous car s’il ne nous convient pas, il retourne à Naples cet été » a confié René Malleville. Une idée qui devrait plaire aux supporters, même s’il ne faut pas oublier que Milik a connu deux graves blessures au genou ces dernières années. Une donnée qui sera certainement prise en compte par Andoni Zubizarreta au mercato.