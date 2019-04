OM : Menacé par le Barça au mercato, Marseille cache sa pépite

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ces dernières années, l’Olympique de Marseille a prouvé que le club faisait confiance à ses jeunes. Boubacar Kamara et Maxime Lopez, titulaires indiscutables avec les professionnels depuis plusieurs semaines maintenant, peuvent en témoigner. Et l’état-major phocéen souhaite que cela se poursuive dans les années à venir. Pour cela, il faudra bien négocier le dossier Isaac Lihadji, jugé comme un véritable phénomène par les observateurs de l’équipe U19 de l’Olympique de Marseille, et qui figure d’ores et déjà dans le viseur du FC Barcelone en vue du mercato.

Celui qui n’a pas encore signé professionnel avec Marseille était d’ailleurs très attendu ce dimanche à l’occasion du match entre Marseille et Castelnau-Le-Crès (5-1). En effet, plusieurs recruteurs étaient présents pour cette rencontre… dont ceux du Barça. Mais afin de le préserver des sollicitations, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tout simplement décidé… de ne pas inscrire Isaac Lihadji sur la feuille de match, selon le compte Twitter Peuple-Olympien, généralement bien informé sur les équipes de jeunes de l'OM. Une drôle de méthode de la part de la direction marseillaise, qui ne devrait pas manquer de faire réagir alors que les derniers échos indiquent que la signature du premier contrat professionnel du joueur à Marseille est en mauvaise voie…