OM : Même pas peur du mercato, Mandanda reste à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En difficulté cette saison, Steve Mandanda ne fait plus l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Et en dépit de son statut de légende du club phocéen, un départ est envisagé pour l’international français lors du prochain mercato. Du côté de l’état-major de l’OM, on s’active pour lui trouver un successeur et récemment, les noms de Mendy ou Lecomte ont filtré. Néanmoins, selon Parfait Mandanda, le frère du gardien marseillais, il y a peu de chances que Steve Mandanda quitte la cité phocéenne cet été.

« C’est vrai qu’en tant que frère, ça fait mal. Après, mon frère a une très grande expérience. C’est peut-être la première fois de sa carrière qu’il vit une situation pareille. C’est une mauvaise passe. Ça arrive à tout footballeur. Aujourd’hui, ça arrive à mon frère. C’est une saison assez compliquée, avec des hauts et beaucoup de bas. Mais je sais que ça va passer et qu’il va montrer à tout le monde qu’il est encore là, toujours présent et que ce n’était qu’une mauvaise passe » a confié à Foot Mercato le gardien du Dinamo Bucarest, persuadé que le grand Steve Mandanda sera de retour en 2019-2020. Espérons-le pour l’Olympique de Marseille…