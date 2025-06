OM ‍: Medina à Marseille, accord imminent ‍!

Dans : OM.

Priorité de l’OM depuis le début du mercato en défense, Facundo Medina n’est plus qu’à un pas de rejoindre Marseille.

La défense est la priorité des dirigeants de l’Olympique de Marseille en ce début de mercato. Après avoir finalisé la venue de DC Egan-Riley en provenance de Burnley, les dirigeants olympiens souhaitent boucler le transfert de Facundo Medina. Ces derniers jours, les positions de l’OM et de Lens étaient encore très éloignées puisque le club nordiste réclamait entre 20 et 25 millions d’euros pour l’international argentin, une somme jugée trop importante par le club phocéen.

Il semblerait que les dernières heures aient été fructueuses puisque selon les informations de L’Equipe, la signature de Facundo Medina à l’Olympique de Marseille n’est plus qu’une « question de jours » avant de se finaliser. Une excellente nouvelle pour Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, lesquels font de l’Argentin une priorité depuis le début de l’été. L’entraîneur marseillais y voit un joueur compatible avec sa philosophie, en plus d’être polyvalent. Car s’il sera bien sûr capable de jouer défenseur central à Marseille, Facundo Medina est également perçu par le staff olympien comme un potentiel latéral gauche au sein de la défense à quatre que souhaite mettre en place Roberto De Zerbi la saison prochaine.

L'OM tient le bon bout pour Medina

La question est maintenant de savoir pour quelle somme le potentiel transfert du joueur de 26 ans va se finaliser alors que Lens et l’OM semblaient camper sur des positions très éloignées ces derniers jours. Le club nordiste ne voulait faire aucun cadeau à Marseille après l’épisode du transfert de Jonathan Clauss il y a trois ans. Dans ce dossier, la volonté du joueur a sans doute aidé à forcer les choses puisque très vite dans ce mercato, Facundo Medina a exprimé son désir de rejoindre Marseille, où il va retrouver son compatriote Leonardo Balerdi, avec qui il entretient une excellente relation en sélection argentine.