OM ‍: Medhi Benatia fait du teasing en plein mercato

Par Quentin Mallet

Avec la qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, l'Olympique de Marseille se doit de réaliser un mercato ambitieux. Les supporters n'attendent que cela, et Medhi Benatia n'hésite pas à leur envoyer du rêve.

La saison prochaine marquera le retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Les dernières prestations du club de la cité phocéenne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes l'ont fait passer pour une anomalie, une écurie qui ne devait pas être là. Cette étiquette, Pablo Longoria et Medhi Benatia comptent bien la retirer pour faire à nouveau rêver les nombreux supporters marseillais. Pour cela, le tandem de dirigeants a pour objectif de réaliser un mercato ambitieux afin de l'aligner sur les exigences d'une équipe européenne. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Benatia a lâché sur son compte Instagram un message qui fait rêver les fans du club phocéen.

Medhi Benatia travaille d'arrache-pied

Lens grille l'OM pour un crack de Ligue 1 https://t.co/2UCrl5vNI0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Si certains en doutaient peut-être encore, Medhi Benatia a lavé tous soupçons concernant sa rigueur de travail. « Plus le combat est dur, plus la victoire est belle », a lancé le directeur sportif de l'Olympique de Marseille sur son compte Instagram. Un message apposé sur une photo de lui en costume cravate. Sa façon à lui de rassurer les supporters en leur affirmant qu'il travaille en coulisses pour améliorer l'effectif ? C'est ce que les fans marseillais veulent croire fermement, eux qui sont persuadés que ce message précède une grande annonce.

En tout cas, l'OM a réussi à se montrer actif avant même l'ouverture officielle du mercato estival. Le dernier dauphin du PSG s'est offert Angel Gomes et CJ Egan-Riley, lesquels débarquent tous les deux libres. Deux recrues de poids qui viennent respectivement renforcer les secteurs offensif et défensif. A Medhi Benatia désormais de s'assurer de poursuivre le travail pour offrir à Roberto De Zerbi, et par extension aux supporters marseillais, un effectif suffisamment armé pour les échéances de la saison prochaine.