OM : McCourt veut récupérer du cash, Eyraud doit vendre !

Dans : OM.

En dépit d’une situation financière désastreuse, l’Olympique de Marseille n’a réalisé aucune grosse vente lors du mercato estival.

Certes, le club phocéen a bouclé le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich pour 10 ME. Mais dans le même temps, Luis Henrique a été recruté en échange d’un chèque d’un montant similaire. Autant dire que ce n’est pas cet été que Frank McCourt, qui a énormément investi à pertes depuis quatre ans, a récupéré un peu de cash. Et vraisemblablement, la situation commence à agacer le natif de Boston. A en croire les informations de L’Equipe, un recadrage en règles a été fait de la part de Frank McCourt, lequel a exigé auprès de Jacques-Henri Eyraud plusieurs ventes lors des deux prochains mercatos afin de rentrer (un peu) dans ses clous.

« Compte tenu des finances déjà souffreteuses du club, qui ne se sont pas améliorées avec la crise liée au Covid-19, l'actionnaire exige des ventes lors des deux prochains mercatos - hiver et été. L'OM a déjà laissé filer une belle opportunité avec Duje Caleta-Car, qui a décliné l'offre de West Ham - elle s'élevait à plus de 20 ME - cet été. Elle aurait pourtant été bien utile et les interrogations se multiplient désormais autour du rôle de Paul Aldridge. Nommé il y a près d'un an pour ouvrir les portes de la Premier League, le conseiller de JHE n'a toujours réalisé aucune vente » estime le journaliste Baptiste Chaumier, pour qui il ne serait donc pas surprenant de voir des joueurs tels que Morgan Sanson ou Duje Caleta-Car quitter le navire marseillais dès le mois de janvier. Un scénario d’autant plus envisageable que les cadres de l’OM sont tous restés afin de disputer la Ligue des Champions. Une compétition que la formation d’André Villas-Boas ne disputera plus au mois de janvier prochain…