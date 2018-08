OM : McCourt prêt à offrir Strootman à l'OM ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Si la presse italienne affirme que Kevin Strootman n'est pas vraiment décidé à quitter l'AS Rome lors de cette fin de mercato, L'Equipe affirme ce dimanche que du côté de l'Olympique de Marseille on est persuadé que le milieu international néerlandais peut encore venir si une offre suffisante arrive en Italie. Et pour cela, il est évident que Frank McCourt va devoir impérativement accepter que l'OM fasse un énorme effort pour arriver à ses fins, ce qui semble être le cas à moins d'une semaine de la fin du marché des transferts.

Pour céder Kevin Strootman, les dirigeants romains réclament 30ME, soit le prix du transfert de Zambo Anguissa à Fulham, et à cela va s'ajouter le salaire du milieu de terrain néerlandais, soit tout de même près de 7ME brut par saison sur 5 ans. Il s'agit donc d'un lourd investissement pour l'Olympique de Marseille, mais le club phocéen a démontré lors de le venue de Dimitri Payet en janvier 2017 qu'il pouvait se lancer dans ces transferts XXL avec réussite. Du côté de Rudi Garcia et des supporters de l'OM on doit désormais croiser les doigts.