OM ‍: McCourt menace Longoria

Par Claude Dautel

Frank McCourt sera dimanche dans les tribunes du Vélodrome pour OM-Brest, mais le propriétaire américain ne va pas faire le voyage pour rien. Il va rappeler à Pablo Longoria les règles du jeu.

Deuxième du championnat à quatre journées de la fin de saison, l'Olympique de Marseille a bien vu que Monaco, Nice et Lille ont recollé au classement, et que tout le monde n'aura pas un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Pour s'assurer sa place, l'OM a une solution, gagner les quatre derniers matchs de la saison et l'affaire sera réglée. Sur le papier, les deux prochaines affiches contre Brest et Lille seront les plus compliquées. Et c'est pour cela que Frank McCourt arrive des Etats-Unis, le milliardaire bostonien tenant à soutenir son club et surtout à rappeler à Pablo Longoria, qu'avec les énormes investissements faits encore une fois cette saison, le club marseillais devait impérativement se qualifier pour la C1, sous peine cette fois de ne plus donner carte blanche au président espagnol de l'OM.

McCourt a confié l'OM à un pur financier

Si ces dernières années, des aides de l'état et l'argent récolté de CVC, le fonds d'investissement venu au secours de la LFP et de la Ligue 1, ont évité le désastre, Frank McCourt a désigné Jeffrey Ingram comme intermédiaire entre l'OM et lui, et ce dernier est considéré comme un pur financier au sang froid et qui ne cède pas à la tentation de faire n'importe quoi sur le plan comptable. Comme le confirme Mathieu Grégoire, une non-qualification pour la prochaine Ligue des champions pourrait marquer la fin des mercatos de gala réalisés ces dernières saisons sur le compte de McCourt. « La masse salariale a atteint des niveaux records (148 M€ la saison dernière, contre 135 ME en 2021-2022) et les rémunérations des agents ont doublé. Le train de vie de l'OM est élevé, McCourt l'a financé sans ciller (...) Pablo Longoria le sait aussi : le projet serait redimensionné, à tous les niveaux, et le nouvel homme fort de McCourt auprès du club, depuis la retraite de Barry Cohen, est Jeffrey Ingram, un pur financier », explique notre confrère.

Bien évidemment, tout cela va relancer les supputations sur une possible vente de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, même si cela relève du fantasme. En effet, celui qui a racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus n'est pas vraiment en mode départ imminent, au point de toujours suivre l'actualité de la LFP et de vouloir rapidement rencontre Vincent Labrune, actuel président de la Ligue de Football Professionnel et ancien président de l'OM.