OM : McCourt fait une promesse en or avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, la mission première des dirigeants de l’Olympique de Marseille sera de dégraisser et de vendre massivement afin de combler la non-participation du club à la Ligue des Champions. Thauvin, Sanson ou encore Kamara et Lopez sont concernés. Mais il n’est évidemment pas certain que le club parvienne à vendre suffisamment pour combler son énorme déficit. Heureusement, l'OM peut compter sur un actionnaire solide : Frank McCourt. Et selon Mohamed Bouhafsi, toujours bien informé sur le mercato, le propriétaire américain a déjà prévenu qu’il était prêt à réinjecter des fonds si nécessaire afin de ne pas mettre le club en péril.

« L’argent, c’est le nerf de la guerre et ce sera un sujet extrêmement important à l’Olympique de Marseille cet été. Car sans Coupe d’Europe et notamment sans Ligue des Champions, c’est 70 ME qui passe sous le nez du club. Donc le déficit va être un peu plus profond d’autant que la masse salariale est très élevée. Ce que l’on sait, c’est que Marseille souhaite vendre entre 50 et 70 ME au mercato. On parle de plusieurs départs et notamment de celui de Morgan Sanson qui est en bonne voie. Ce qui est certain, c’est que si Marseille a besoin de réinjecter de l’argent pour équilibrer les comptes, Frank McCourt a prévenu qu’il était prêt à le faire » a expliqué le journaliste de RMC. Une bonne nouvelle, enfin, pour les supporters marseillais. Même s’il semble acquis que sur le papier, l’OM aura une équipe moins forte la saison prochaine…