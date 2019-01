OM : McCourt a tenu parole, mais le Champions Project est mort

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Comme l’a rappelé Jacques-Henri Eyraud à l’occasion de la présentation de Mario Balotelli à la presse la semaine dernière, Frank McCourt a déjà lâché plus de 170 ME dans l’achat de joueurs depuis son arrivée à Marseille en octobre 2016. Autant dire que le propriétaire américain de l’OM a tenu parole, lui qui avait promis d’injecter au moins 200 ME dans le club en 4 ans. Mais de l’avis de nombreux observateurs, l’argent a mal été utilisé, en misant sur des joueurs difficilement revendables et au niveau incertain comme Mitroglou, Germain et d’autres. Pour Dominique Séverac, journaliste au Parisien, le boss de l’OM a tout simplement été trompé.

Et son Champions Project est quasiment mort, malgré sa bonne volonté et l’argent qu’il a injecté dans le club. « Forcément que la soirée d’OM-Lille a dégoûté Frank McCourt. Il n’y connait rien au foot même si c’est un passionné de sport, tout le monde le sait, et on lui a vendu un projet où on lui a dit : « tu vas voir, on va construire une belle équipe en mettant un peu de pognon, on va faire venir Payet, on va prendre Strootman, Balotelli, Mitroglou, on finira en Ligue des champions et la Vélodrome sera en ébullition. Et au final c’est tout le contraire, c’est la grève dans les tribunes, c’est un pétard jeté sur un joueur de l’OM et un match interrompu 38 minutes et c’est une défaite contre Lille. On l’a trompé, on l’a dupé » a expliqué le journaliste, lequel accuse clairement sans les nommer Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia.