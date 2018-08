OM : Maxime Gonalons refuse une offre de l'OM au mercato !

Dans : OM, OL, Mercato, Serie A.

Si le mercato de l’Olympique de Marseille est encore calme, tout pourrait s’agiter dans les prochains jours.

Et pour cause, Rudi Garcia espère encore un renfort en attaque. Dans le secteur du milieu de terrain, il pourrait également y avoir du mouvement avec le possible départ de Zambo-Anguissa pour l’Angleterre. De plus, le coach olympien aimerait avoir dans son effectif un véritable n°6 supplémentaire afin de pallier les absences de Luiz Gustavo. Dans cette optique, Maxime Gonalons est un joueur qui intéresse visiblement toujours Marseille.

Selon les informations de Sport Virgilio, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais a récemment refusé une proposition du club phocéen. Rudi Garcia apprécierait son profil et sa polyvalence, à en croire le média italien. Ce dernier précise par ailleurs que l’AS Roma lui a demandé de se trouver un point de chute. Mais de son côté, l’international français refuse de quitter le club de la Louve, un an après son arrivée et à la suite d’une saison mitigée. Reste que si Rome recrute encore à ce poste d’ici la fin de l’été, alors Marseille pourrait retenter sa chance auprès de Maxime Gonalons. Et cette fois, ce pourrait être la bonne…