OM ‍: Maupay se fait un nouvel ennemi légendaire

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Reconnu pour son côté chambreur et provocateur, Neal Maupay a de nouveau fait parler de lui. Sur le réseau social d’Elon Musk, l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’en est pris à la légende de Manchester United, Paul Scholes.

Il ne fait pas bon de tacler Neal Maupay. Depuis le début de la saison, l’attaquant de l’Olympique de Marseille s’adonne à son jeu préféré. Non, on ne parle pas ici de marquer des buts, mais bel et bien de chambrer ses adversaires et autres détracteurs. A plusieurs reprises depuis qu’il a mis un pied au club de la Canebière, l’attaquant de pointe s’est lâché sur les réseaux sociaux pour amuser la galerie. Si son chambrage est parfois sympathique, tout au plus, il arrive qu’il sorte du cadre du jeu. Par exemple, après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse d’Angers, l’ancien joueur de Brentford s’est publiquement moqué du discours d’un adjoint angevin qui tentait de motiver ses joueurs dans le tunnel avant d’entrer sur le terrain. Ce mardi 11 février, Neal Maupay a de nouveau frappé, cette fois contre Paul Scholes.

Maupay s’en prend à une légende du football

Surprised Paul Scholes can fit my name in his mouth alongside his daughter’s toes 🦶 https://t.co/haks78bXlR — Neal Maupay (@nealmaupay_) February 11, 2025

Légende ou pas, Neal Maupay n’en a que faire de l’identité de son chambré. Sur Sky Sports, Paul Scholes a profité d’un débat sur les célébrations moqueuses pour parler de Neal Maupay. « C’est juste un idiot. Il se fout de la gueule du monde », a lâché la légende de Manchester United. Une sortie qui a permis à Neal Maupay de rebondir avec un post pour le moins surprenant. « Je suis surpris qu’il y ait de la place pour mon nom dans la bouche de Paul Scholes alors qu’il y a déjà les orteils de sa fille », a envoyé l’attaquant de l’OM, lequel fait une référence peu subtile à une vidéo de 2021 qui montrait Paul Scholes masser les pieds de sa fille jusqu’à lui embrasser un orteil.

On ne peut pas dire que le tweet de Maupay soit passé inaperçu puisque son post a déjà atteint plus de 1,3 million de vues sur X.