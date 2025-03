OM ‍: Mason Greenwood agressé avant Marseille-Lens

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut rapidement sécuriser sa place en Ligue des champions la saison prochaine via la Ligue 1. Le club phocéen compte plus que jamais sur le bon rendement de Mason Greenwood.

A Marseille, pas mal de voyants sont au vert à l'approche du sprint final en Ligue 1. L'OM est bien installé à la place de dauphin du PSG et veut rapidement faire la différence pour assurer son ticket en Ligue des champions. Il faudra pour cela que les hommes de Roberto De Zerbi terminent le travail. Certains joueurs sont particulièrement attendus, comme Mason Greenwood. L'Anglais, malgré un bilan statistiques plus que convenable, peine de plus en plus à rendre des copies complètes en championnat. Pour certains observateurs, son manque de caractère commence à se faire sentir. Ce n'est pas Lionel Charbonnier qui dira le contraire.

Mason Greenwood invité à se reprendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet : « Là où il doit progresser, c'est le jeu sans ballon. Il doit proposer autre chose. Il est trop spectateur. Parfois, il n'est pas concerné. (...) Il a des absences et il manque de constance. Il est bon 70 minutes mais il a 20 minutes où il n'est pas là. (...) A l'OM, depuis le début de la saison, on entend : 'Il faut du caractère'... Je pense que lui manque un peu de caractère. Il lui faut aussi de la maitrise ». Mason Greenwood aura une belle occasion de faire taire les critiques à son sujet dès ce samedi soir avec la réception du RC Lens au Stade Vélodrome. Le joueur phocéen pourrait se rapprocher un peu d'Ousmane Dembélé au classement des meilleurs buteurs du championnat. L'ancien de Manchester United en est à 15 buts marqués en Ligue 1, alors que le Parisien en compte 18.