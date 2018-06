OM : Marseille voit l’Italie débarquer en masse pour ce Nantais

Dans : OM, FC Nantes, Serie A, Mercato.

Compte tenu des difficultés rencontrées par l’entraîneur Rudi Garcia cette saison, l’Olympique de Marseille va sûrement renforcer sa charnière centrale.

Cela se confirme à travers les informations qui circulent depuis plusieurs semaines. On sait par exemple que le club phocéen apprécie le profil du Nantais Diego Carlos (25 ans). Mais la piste du Brésilien n’est pas simple. Pour commencer, son président Waldemar Kita n’est pas du genre à brader ses meilleurs éléments. Surtout si le joueur concerné intéresse plusieurs formations susceptibles de faire monter les enchères.

C’est effectivement le cas du défenseur central qui possède une sacrée cote en Italie, où la Fiorentina et la Lazio Rome sont citées parmi ses prétendants. Et d’après Tuttosport, le Torino a également coché son nom comme plan B après l’autre Brésilien Lucas Verissimo, dont on parle aussi du côté de Marseille et Lyon. En tout cas, le média transalpin précise que Diego Carlos coûterait environ 10 M€. Un montant abordable pour tous les clubs énumérés.