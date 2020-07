OM : Marseille vendu avant le 15 octobre ? Boudjellal lâche l'info !

Dans : OM.

Lors d'une rencontre avec des supporters du SC Toulon, Mourad Boudjellal a annoncé qu'il accordait désormais 100% de son temps au rachat de l'OM avec Mohamed Ajroudi.

Invité de RazCast TV pour dialoguer avec quatre supporters du Sporting Club de Toulon, et un représentant du Figaro, Mourad Boudjellal s’est expliqué sur sa relation houleuse avec l’actuel propriétaire, Claude Joye. Mais bien évidemment, c’est sur le dossier du rachat de l’Olympique de Marseille que l’ancien homme fort du RC Toulon était attendu. Balayant déjà l’idée d’une rivalité entre supporters des deux clubs, qualifiée par Mourad Boudjellal de « guerre des pauvres, avec seulement une rivalité sportive et pas plus », ce dernier a ensuite précisé qu’il avait passé un accord verbal, sans signature, avec Claude Joye avec une date butoir au 15 octobre si rien ne se passait du côté de Marseille.

« Il se passera forcément des choses avant le 15 octobre. Et par rapport à tout ce qui s’est passé, moi je suis venu pour faire grandir le Sporting, mais je ne sais pas si j’ai le désir de bosser avec Claude Joye. On est deux oxymores. S’il faut le faire, je le ferai, mais le conflit est latent, a confié Mourad Boudjellal, avant de parler du dossier de la vente de l’Olympique de Marseille. Au début, je n’étais pas certain que le financement pourrait se faire, aujourd’hui je suis certain que ça se fera. Le jeudi avant la conférence de presse à Toulon, j’ai rencontré Monsieur Ajroudi et d’autres qui m’ont dit que sans moi il n’irait pas car c’était compliqué. » Qu'on se le dise, Mourad Boudjellal est persuadé que Frank McCourt vendra bien l'OM à Mohamed Ajroudi, même s'il ne ferme pas totalement la porte au Sporting Club de Toulon.