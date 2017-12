OM : Marseille va tenter un gros coup à la Juve au mercato

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Depuis l’abandon de son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 plus équilibré, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia obtient de meilleurs résultats.

Le problème, c’est que ce nouveau système privilégie des milieux défensifs, et non des relayeurs comme Maxime Lopez et Morgan Sanson. Le club phocéen va donc recruter un travailleur de l’ombre pour épauler le Brésilien Luiz Gustavo. Et l’heureux élu pourrait bien venir de la Juventus Turin ! En effet, l’OM s’intéresserait à Stefano Sturaro, annonce Calciomercato. Seulement apparu à quatre reprises en Serie A cette saison, le milieu de 24 ans voudrait quitter la Vieille Dame cet hiver.

Reste à savoir si l’international italien (4 sélections) serait intéressé par le défi marseillais, alors que beaucoup d’autres formations sont déjà sur le coup. L’Atalanta Bergame, le Genoa et le FC Valence concurrencent l’OM sur ce dossier, et ils ne seront sans doute pas les seuls dans les prochaines semaines. Autant dire que cela ne diminuera pas le prix de Sturaro, sous contrat avec la Juve jusqu’en 2021.