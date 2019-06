OM : Marseille supplié de zapper Mario Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté par l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Mario Balotelli a inscrit 8 buts sous les couleurs phocéennes.

Plutôt performant, l’international italien n’a cependant pas fait l’unanimité, notamment en raison d’un comportement pas franchement irréprochable à la fin de son aventure, entre blessures douteuses et carton rouge récolté pour faute grossière lors de la dernière journée. Assurément, l’OM ne doit pas prolonger Super Mario, dont le contrat expire le 30 juin, selon Carine Galli.

« S’il aime vraiment Marseille que Mario Balotelli ne revienne pas. L’OM, avec l’aval du président Jacques-Henri Eyraud, a mis tapis sur lui au mois de décembre, cela a coûté une fortune à Marseille et ça n’a amené Marseille nulle part. Ok, il a marqué, mais l’OM n’est ni en Ligue des champions, ni en Europa League. Je ne dis pas que c’est uniquement de sa faute, mais je dis que c’est une mauvaise idée, car la saison a été catastrophique et Mario Balotelli n’a rien changé. Il dit qu’il rêve de rester à Marseille, mais qui il y a une semaine, il rêvait de jouer à Parme » a expliqué Carine Galli, réagissant à l’information selon laquelle Balotelli souhaiterait rester à Marseille.