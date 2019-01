OM : Marseille sans titre depuis des années, Lizarazu accuse !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis sa victoire en Ligue des champions en 1993, l'Olympique de Marseille a été une seule fois champion de France (2010) et a gagné trois fois la Coupe de la Ligue (2010,2011,2012). De quoi forcément laisser songeur quand on sait les centaines de millions d'euros investis dans l'OM par ses propriétaires successifs, et cela même si forcément les choses se sont compliquées depuis que le PSG a été racheté par le Qatar. Mais pour Bixente Lizarazu, si le club phocéen n'a pas un palmarès à la hauteur depuis 26 ans, c'est que la situation est beaucoup trop tendue autour de l'OM.

Et sur TF1, le champion du monde 98 et ancien joueur de l'Olympique de Marseille de vider son sac. « Il faut un cadre, une stabilité dans un grand club. Il n’y a pas cette structure à Marseille, il y a une instabilité permanente. J’ai regardé le palmarès après la période Bernard Tapie, il y a un seul titre de champion de France et une Coupe de la Ligue (sic). C’est inacceptable pour une ville de football comme Marseille. Les conditions ne sont pas réunies pour la performance, d’une façon durable. Il y a des difficultés à trouver une stabilité malgré le nouveau propriétaire. Il y a un côté jetable, il faudrait jeter Rudi Garcia là selon les fans. Mais tu ne peux pas arriver à la performance comme ça », a confié Bixente Lizarazu, pas du tout convaincu que le limogeage de l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille pourrait changer la donne à ce stade de la saison.