OM : Marseille relance cet attaquant à 15ME au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille tarde à boucler le transfert d’un grand attaquant.

Si les dirigeants phocéens espéraient recruter Mario Balotelli, le dossier de l’international italien semble de plus en plus complexe. Ainsi, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia ont lancé l’opération Simone Zaza. Mais selon L’Equipe, le buteur du FC Valence n’est pas le seul sur la short-list du club phocéen puisque le directeur sportif espagnol de l’OM aurait renoué les contacts avec l’entourage de Moussa Dembélé, lequel était pisté par le récent 4e de Ligue 1 l’été dernier.

Cette saison, le Celtic Glasgow ne disputera pas la Ligue des Champions. Un critère qui pourrait pousser le principal intéressé à rejoindre l’OM, où il disputerait une compétition européenne. Reste que pour s’attacher les services de Moussa Dembélé, Jacques-Henri Eyraud devra s’acquitter de la somme de 15ME. Un montant pas insurmontable pour l’OM, qui va toucher plus de 35ME en deux semaines grâce aux ventes de Zambo-Anguissa et Cabella. Mais les dirigeants marseillais ne doivent pas faire n’importe quoi : ils doivent également recruter un milieu défensif pour remplacer Zambo d’ici le 31 août. D’ailleurs, le remplaçant du Camerounais à l’OM est attendu « dans les prochains jours » selon le quotidien national…