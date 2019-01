OM : Marseille recrutera au mercato, il y a plusieurs énormes conditions !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Compte tenu des performances récentes de l'Olympique de Marseille, les supporters du club phocéen attendaient de ce mercato hivernal 2019 qu'il se mette rapidement en marche et que des vrais renforts arrivent. Mais pour l'instant, c'est le silence radio total, et les rares informations qui fuitent laissent entendre que Frank McCourt ne mettra pas la main à la poche pour faire venir des joueurs. Un état des lieux guère emballant, mais que confirme ce dimanche La Provence.

Autrement dit, avant même de pouvoir s'offrir un joueur, l'Olympique de Marseille doit faire du ménage, et pas qu'un peu, dans son effectif. Une condition indispensable au début du mercato de l'OM. Et c'est dans ce but qu'Andoni Zubizarreta a reçu une liste des joueurs à exfiltrer d'ici la fin du mois de janvier. « Au centre Robert Louis-Dreyfus, c'est le calme plat. On y parle d'entrepreneuriat, d'économie positive et de responsabilité sociétale du club avec Jacques Attali, comme vendredi lors d'un séminaire, mais pas beaucoup de transferts. Ou si peu. Le schéma est clair : une liste d'indésirables (dans laquelle figure notamment Kostas Mitroglou) a été donnée à Andoni Zubizarreta. Charge à lui de leur trouver un point de chute. Une condition sine qua non avant l'arrivée de recrues ? C'est au moins le cas pour Mario Balotelli et ses émoluments XXL. Le marché hivernal est ouvert depuis douze jours, s'achève dans moins de trois semaines, mais le statu quo perdure, alors que les besoins (attaquant axial, latéral gauche) ont été identifiés depuis plusieurs mois », fait remarquer le quotidien régional, guère enthousiaste à quelques heures d'un très important OM-Monaco.