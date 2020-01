OM : Marseille pris pour un pigeon en L2, ça ne passe pas

Dans : OM.

Cet hiver, le mercato est extrêmement calme à l’Olympique de Marseille, le club phocéen étant dans l’obligation de vendre afin de pouvoir acheter.

Dans les prochains jours, certains dossiers peu médiatisés pourraient néanmoins se décanter selon La Provence. Effectivement, le média provençal rapporte que trois prêts de jeunes joueurs en manque de temps de jeu en équipe première sont à l’étude, à savoir ceux d’Alexandre Phliponeau, d’Abdallah Mohamed et de Florian Chabrolle. Le dernier cité, qui avait brillé lors des matchs amicaux de l’Olympique de Marseille cet été, est courtisé par plusieurs écuries de Ligue 2 et de National 1.

Le milieu de terrain, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2021, est très apprécié par André Villas-Boas. Pour le technicien portugais, il est donc hors de question que Florian Chabrolle soit définitivement transféré… ce qui bloque son dossier puisque les clubs intéressés souhaitent inclure une option d’achat ou mieux, que l’OM le libère afin de le recruter libre de tout contrat pour zéro euro. Marseille, qui compte ses sous depuis plusieurs mois, a d’ores et déjà écarté cette idée d’un revers de la main. Reste à voir si un accord sera trouvé avec l’un des clubs intéressés pour un prêt de six mois sans option d’achat, ce que désire l’OM et le joueur. Ce n’est pas gagné et en attendant, c’est Florian Chabrolle qui en fait les frais, lui qui n’a participé qu’à un match de Ligue 1.