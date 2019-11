OM : Marseille interdit le trash-talking avant Lyon

Dans : OM.

Avec deux victoires durant les trois dernières journées, Marseille et Lyon se sont replacés en Ligue 1. Le choc de dimanche prochain sera donc très attendu au Stade Vélodrome…

Cette rencontre toujours très électrique ne manquera pas de piquant cette année avec le retour de Rudi Garcia dans l’enceinte du boulevard Michelet. Et du côté de Marseille, on aimerait éviter que l’ancien entraîneur de l’OM réalise un coup avec les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Raison pour laquelle les joueurs refusent d’enflammer le match avant l’heure dans la presse. Jordan Amavi, Boubacar Kamara… Plusieurs Olympiens ont été interrogés au sujet de Rudi Garcia après la victoire face à Lille. Mais comme précisé par RMC, aucun joueur n’a souhaité commenter le retour du technicien français en Provence.

De plus, la radio affirme que les joueurs de l’Olympique de Marseille ont récemment été sensibilisés sur l’importance de ne pas envenimer les débats et de ne pas provoquer les adversaires avant les gros matchs face au PSG, Lyon ou Saint-Etienne et Lille par exemple. C’est la raison pour laquelle les joueurs ont pris des pincettes, voire ont botté en touche au moment de commenter la situation de Rudi Garcia et son futur come-back dans la cité phocéenne. Sous la houlette de l’entraîneur André Villas-Boas, la communication du club est verrouillée. Et c’est sans doute mieux comme ça. Surtout quand on se souvient que les déclarations incendiaires avaient été reprochés à l’OM par le passé…